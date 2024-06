Tragedie pe calea ferată: Un copil de 3 ani și-a găsit sfârșitul prins sub roata unui vagon Tragedie imensa in județul Maramureș, vineri dupa-amiaza, unde un copil de doar 3 ani și-a pierdut viața dupa ce a fost prins sub roata unui vagon de tren. Evenimentul dramatic s-a petrecut in localitatea Leordina, situata in nordul țarii. Incidentul fatal a avut loc in jurul orei 16:20. La numarul unic de urgența 112 a […] The post Tragedie pe calea ferata: Un copil de 3 ani și-a gasit sfarșitul prins sub roata unui vagon appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

