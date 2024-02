Klaus Iohannis, convocat de urgență la Paris, de președintele Macron Președintele Klaus Iohannis participa, luni, la Paris, la reuniunea de lucru privind sprijinul acordat Ucrainei. Intrunirea, la care vor lua parte și alți lideri aliați, are loc la solicitarea președintelui francez Emmanuel Macron. Reuniunea convocata președintele Franței vizeaza intensificarea eforturilor pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei. Discuțiile se vor concentra asupra subiectelor precum evoluția razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei, implicațiile acestuia asupra securitații europene și euroatlantice și identificarea opțiunilor pentru intensificarea asistenței acordate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la Paris, alaturi de mai mulți lideri NATO, la o reuniune privind evoluția razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei. Este prima intalnire cu liderii NATO, dupa apariția informației ca ar putea candida pentru funcția de șef al Alianței. Potrivit…

- Reuniunea de lucru privind sprijinul acordat Ucrainei are loc luni, la Paris, este organizata de președintele Franței, Emmanuel Macron, și, pe langa președintele Romaniei vor participa lideri aliați.Reuniunea privește și intensificarea eforturilor pentru continuarea sprijinului acordat UcraineiDiscuțiile…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, luni, la Paris, in Franța, la reuniunea de lucru privind sprijinul acordat Ucrainei, organizata de președintele francez Emmanuel Macron. Reuniunea de lucru privind sprijinul acordat Ucrainei are loc luni, la Paris, este organizata de președintele Franței, Emmanuel…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, la Paris, in Franța, la reuniunea de lucru privind sprijinul acordat Ucrainei, organizata de președintele francez Emmanuel Macron. Reuniunea de lucru privind sprijinul acordat Ucrainei are loc luni, la Paris, este organizata de președintele Franței, Emmanuel…

- Nu mai am nici o indoiala ca ideea incalțata cu argumente tembele de a muta alegerile prezidențiale in luna septembrie este o forma de caciuleala a lui Ciolacu și Ciuca și, in același timp, o pretenție de inchipuit mareț „conducateur” decoperit de sforarii romani intr-o primarie de provincie.…

- Jennifer Jacobs, jurnalista Bloomberg si corespondent la Casa Alba, dezvaluie intr-o postare pe rețeaua X ca Romania și-a anunțat in mod oficial aliații NATO de faptul ca il propune pe Klaus Iohannis pentru functia de secretar-general al Aliantei. „Romania i-a notificat pe ceilalti membri NATO ca intentioneaza…

- Ratificarea aderarii Suediei la NATO de catre Ungaria este ultimul obstacol in calea intaririi Alianței cu un membru foarte puternic. Este exact ceea ce Rusia lui Putin nu iși dorește. Iar sluga sa, Ungaria lui Orban, trebuie sa faca totul pentru a o amana. „Nu are sens ca parlamentul Ungariei sa organizeze…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, spera sa devina urmatorul președinte al Consiliului European, potrivit unor surse politice, concurand pentru postul care probabil va fi eliberat mai devreme din cauza anunțului neașteptat al lui Charles Michel ca va candida pentru un loc in parlament, scrie Bloomberg.…