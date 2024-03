Președintele Klaus Iohannis va organiza marți, de la ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa in care va vorbi despre NATO. Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Palatul Cotreceni , ca nu intenționeaza sa-și scurteze mandatul de președinte, așa cum s-a vehiculat in lumea politica din Romania, mai ales dupa ce Administrația Prezidențiala a notificat, recent, țarile NATO, ca șeful statului roman intra in cursa pentru postul de secretar general al Alianței. Iohannis a spus ca nu intenționeaza sa-și scurteze mandatul de președinte Intrebat acum de jurnaliști daca chiar iși…