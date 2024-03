Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședinta Statelor Unite, Kamala Harris, a respins acuzația lansata de președintele Rusiei, Vladimir Putin, conform caruia patru dintre autorii atacului terorist de la Moscova urmau sa fuga in Ucraina. “Nu, nu exista nicio dovada și, de fapt, ceea ce știm in acest caz este ca ISIS este, din toate…

- Ce urmeaza dupa atacul terorist din Rusia? Miroslav Tașcu Stavre: „E clar ca ISIS nu a murit. Vom vedea o intarire a securitații in Rusia”. Atac terorist la Moscova inaintea unui concert sold-out organizat intr-un centru cultural. Nu mai puțin de 115 de oameni au murit, iar alți 121 au fost raniți,…

- "Toți atacatorii arestați incercau sa fuga in Ucraina. Informații preliminare arata ca unele persoane din partea ucraineana se pregatisera sa-i lase sa treaca granița dinspre Rusia.Toți cei responsabili de atacul de la Moscova vor fi toți pedepsiți! Nu-i vom lasa pe inamicii noștri sa ne divizeze.Ziua…

- De doua saptamani, posibilitatea ca trupe din statele membre NATO sa ajunga pe front in Ucraina, a aprins spiritele atat in interiorul Aliantei, cat si la Moscova. Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a fost cel care a cerut ca propunerea sa fie luata in serios. Estonia ar trimite soldati in Ucraina…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia este pregatita din punct de vedere tehnic pentru un razboi nuclear, iar daca SUA trimite trupe in Ucraina – Moscova va considera acest lucru o “escaladare semnificativa”. “Din punct de vedere tehnico-militar, suntem cu siguranța pregatiți.…

- Președintele Klaus Iohannis participa, luni, la Paris, la reuniunea de lucru privind sprijinul acordat Ucrainei. Intrunirea, la care vor lua parte și alți lideri aliați, are loc la solicitarea președintelui francez Emmanuel Macron. Reuniunea convocata președintele Franței vizeaza intensificarea eforturilor…

- Acordul vine in urma promisiunilor facute de aliații occidentali la summitul NATO de la Vilnius din iulie 2023, scrie Politico. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va merge la Paris, vineri, pentru a semna un un tratat bilateral de securitate cu Franța, a anunțat joi Palatul Elysee.„Intr-un moment…