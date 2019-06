Stiri pe aceeasi tema

- Presiunea asupra Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție se accentueaza odata cu desemnarea prin concurs a conducerii acestei unitați specializate din interiorul Parchetului General. Calendarul...

- Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție a menținut, miercuri, 12 iunie, decizia de Secției de Investigare a Infracțiunilor (SIIJ) din Justiție de a retrage apelul facut inițial de Direcția Naționala Anticorupție in dosarul in care fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc a fost…

- Procesul in care sunt judecați, printre alții, fostul procuror șef al DIICOT Alba Iulia, Ioan Mureșan și fostul comisar șef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbceanu pentru fapte de represiune nedreapta respectiv luare de mita a continuat luni, 3 iunie, la Inalta Curte de Casație și Justiție cu audierea…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are pe ordinea de zi luni, 3 iunie, propunerea de numire in funcția de procuror șef al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Actualul adjunct, procurorul Adina…

- Actualul procuror șef adjunct al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), Adina Florea, va candida pentru șefia Secției dupa ce dosarul sau de candidatura a fost validat de Consiliul Superior al Magistraturii. Surprinzator, sau poate nu, ea va și un contracandidat in persoana procurorului…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, prin intermediul procurorilor de ședința care reprezinta Ministerul Public in diferite dosare din instanța, incearca sa anuleze dreptul Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) de a retrage cai de atac in dosarele unde aceasta…

- Avocatul lui Ion Iliescu, Adrian Georgescu, a anunțat, miercuri, ca a depus o plangere la Sectia de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, prin care cere verificari privind modul in care a fost trimis in judecata dosarul Revolutiei de catre procurorii militari. In opinia aparatorului, și acest dosar…

- Camera Deputatilor a votat, marti, pentru numirea lui Gheorghe Stan, sef al Sectiei de Investigatie a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), in functia de judecator al CCR, in locul lui Stefan Minea, al carui mandat expira pe 15 iunie. La randul sau, Senatul a votat pentru numirea fostului vicepresedinte…