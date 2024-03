Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar alte 38 ranite - inclusiv copii -, intr-un atac rus, marti, care a atins un bloc la Krivoi Rog, in centrul Ucrainei, anunta autoritatile ucrainene, relateaza AFP, potrivit news.ro ”Trei morti si 38 de raniti. Sunt copii raniti”, anunta pe Telegram ministrul…

- Trupurile unei mame si bebelusului ei de opt luni au fost scoase duminica de sub daramaturile unui bloc cu mai multe etaj, lovit in urma unui atac rusesc cu drona in noaptea de vineri spre sambata la Odesa (in sudul Ucrainei), ceea ce ridica numarul mortilor la 10, au declarat autoritatile ucrainene,…

- Rusii au atacat cu drone regiunea Harkov. Bilantul victimelor este tragic: 13 morti, din care trei sunt copii, inclusiv un bebeluș, dupa ce o benzinarie a fost lovita si a luat foc, iar incendiul a cuprins 15 locuințe.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate…

- Zapada perturba operațiunile de salvare Puternicul seism care a zguduit centrul Japoniei in ziua de 1 ianuarie, urmat de sute de replici, a provocat – potrivit ultimului bilanț – 161 morți, 323 disparuți și peste 2000 de persoane ramase izolate luni, dat fiind ca masivele caderi de zapada perturba operațiunile…

- Sansele de a gasi supravietuitori sunt in scadere in centrul Japoniei, unde aproape 200 de persoane sunt inca date disparute joi, la trei zile dupa puternicul cutremur produs de Anul Nou si care s-a soldat cu 84 de morti, conform unui bilant provizoriu, relateaza AFP.

- Cel putin 103 persoane au fost ucise, iar alte 170 au fost ranite intr-o dubla explozie, miercuri, in apropiere de mormantul generalului irakian Qassem Soleimani, in timp ce Iranul comemoreaza patru ani de la asasinarea acestuia de catre Statele Unite, relateaza AFP, conform news.ro.Potrivit unor…

- Bilanțul cutremurului care a lovit Japonia de Anul Nou a ajuns la 64 de morți și peste 300 de raniți, dintre care 20 sunt in stare grava. Bilanțul este inca provizoriu. Operațiunile de salvare continua, dar vremea complica eforturile.

- Atac armat la Universitatea Craolina din Praga, unde cel puțin 15 oameni și-au pierdut viața și alte cateva zeci au fost raniți, dupa ce un barbat a deschis focul la Facultatea de arte a instituției. Un atac armat sangeros soldat cu zeci de victime a avut loc in jurul orei 17.00 in capitala Cehiei.…