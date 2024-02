Stiri pe aceeasi tema

- Un atac rusesc cu drona a ucis sapte civili, inclusiv trei copii, in orasul Harkov din estul Ucrainei, a anuntat sambata guvernatorul regional Oleh Sinehubov, citat de Reuters si France Presse.

- Rușii au atacat de trei ori sediul unui organizații umanitare din orașul Berislav, in regiunea Herson, folosind o drona care a aruncat explozibili. O femeie de 55 de ani a fost ranita și a fost spitalizata, starea ei fiind moderata, a anunțat pe Telegram guvernatorul regiunii.STIRIPESURSE.RO va prezinta…

- Atac al rușilor in Zaporojie - Trupele ruse au atacat cu 95 de lovituri de artilerie mai multe localitați din regiunea Zaporojie, un civil in varsta de 71 de ani fiind ranit. 16 localitați au fost vizate de tirurile inamicului, a anunțat guvernatorul Iurii Malașko.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos,…

- Accident pe Drumul European 85, in Bacau. In evenimentul rutier au fost implicate opt persoane, dintre care patru minori. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale si de Politie. Ulterior, a fost constatat decesul a doi dintre copii, aflati in stop cardiorespirator la sosirea forțelor…

- Bilanțul atacurilor Hamas din Israel de la 7 octombrie este de 1.139 de persoane decedate, inclusiv aproximativ 700 de civili, circa 70 de straini și 36 de copii, conform informațiilor furnizate de AFP vineri.

- Guvernul Hamas anunta marti ca 14.128 de palestinieni au fost ucisi in bombardamente israeliene in Fasia Gaza de la inceputul razboiului cu Israelul, la 7 octombrie.Intre victime se afla 5.840 de copii si 3.920 de femei, precizeaza Guvernul, potrivit news.ro. Alte 33.000 de persoane au fosta…