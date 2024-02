Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incident armat s-a produs in Statele Unite, de aceasta data in timpul unei parade in care se sarbatorea victoria unei echipe, la Super Bowl. Atacul a avut loc in Kansas City. Și, din informațiile disponibile pana la acest moment, s-a soldat cu peste 20 de raniți. Din pacate, s-a aflat ca o persoana…

- Digi24 face publice in exclusivitate inregistrari chiar din timpul luptelor in care au murit mercenarii romani in Congo. In comunicațiile inregistrate ale luptatorilor se aude cum cer ajutor și cum anunța ca doi dintre ei au murit, iar alți patru au fost raniți. Pentru 5.000 de dolari pe luna, foști…

- Presedintele Namibiei, Hage Geingob, in varsta de 82 de ani, a murit, duminica dimineata, la spital, a anuntat presedintia, la cateva saptamani dupa ce acesta a fost diagnosticat cu cancer, relateaza Reuters. Postarea de pe platforma de socializare X nu a precizat cauza decesului, dar la sfarsitul lunii…

- Alex Beldea, un tanar fan infocat al echipei UTA pe care vreme de cațiva ani a insoțit-o in toate deplasarile, a murit la doar 28... The post Alex Beldea, fan infocat al echipei UTA, a murit la doar 28 de ani! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Caz șocant in Statele Unite ale Americii! O influencerița cunoscuta in mediul online a murit subit, dupa ce a suferit un stop cardiac. Tanara avea varsta de 35 de ani și 4 copii. Mulți fani o plang acum.

- Doua mașini s-au ciocnit violent luni seara, 15 ianuarie, in comuna Magurele din judetul Prahova. In urma impactului, ambii șoferi au murit, iar doi copii de 3 si 4 ani, implicati si ei in accident, au fost duși la spital, transmite News.ro.Accidentul s-a produs dupa ce șoferul uneia dintre mașini a…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise duminica dimineata intr-un atac armat in cursul unei petreceri in orasul Salvatierra din statul Guanajuato, in centrul Mexicului, au anuntat autoritatile locale, noteaza AFP."Pana in prezent, 12 persoane si-au pierdut viata", a declarat pe reteaua sociala X (fosta…

- Barbatul de 58 de ani a murit duminica dupa-amiaza, dupa ce masina in care se afla, condusa de un tanar de 32 de ani, s-a rasturnat intre localitațile Vișina și Studina, județul Olt, scrie News.ro. Doi copii de șase ani au fost raniți in urma accdentului.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al…