- Taifunul Phanfone, cunoscut local sub numele de taifunul Ursula, a ajuns in provincia Samar marti, aducand ploi abundente si furtuni. Aproximativ 43.000 de oameni au fost adapostiti vineri in centre temporare. 49 de case au fost distruse, iar alte 2.000 au fost partial afectate. In urma taifunului,…

- Salvatorii duc o lupta contra cronometru pentru salvarea victimelor. Zeci de oameni sunt prinsi in continuare sub daramaturi, iar bilantul pana acum este infiorator: 13 morti si peste 300 de raniti....

- Sase oameni au murit iar 300 au fost raniti dupa ce Albania a fost lovita de cel mai puternic cutremur din ultimele decenii. Seismul a avut magnitudinea 6.4 iar epicentrul s-a situat la 30 de kilometri de Tirana. Cel mai afectat este orasul Durres, acolo unde mai multe cladiri s-au prabusit iar sute…

Imagini carnagiu sosea! Doi morti si patru raniti in urma unui accident cumplit. FOTO Un accident in lant a avut loc pe centura municipiului Focsani. Doua persoane au murit, iar alte patru au fost ranite in urma tamponarii a patru autoturisme.

- Romania are 14 mii de veterani si niciun centru pentru militarii raniti. Realitatea se poate schimba, si pentru asta este nevoie de implicare. Si de bani. Primii pasi se fac chiar astazi, cand la Cercul Militar...

- Cel putin trei oameni au fost impuscati mortal si alti noua au fost raniti de gloante marti, la sud de Los Angeles, relateaza presa locala si autoritatile, conform AFP. Imagini aeriene transmise de televiziuni locale au prezentat interventia personalului medical, care a acordat ingrijiri…

- Fotoreporterul sirian Baderklhan Ahmad prezinta din interior ofensiva turca impotriva kurzilor, surprinzand de la fata locului imagini si filmulete cu cladiri distruse, coloane de fum ridicandu-se in urma bombardamentelor, avioane militare facand incursiuni si oameni fugind spre sud pentru a-si salva…

- Turcia a lansat miercuri atacuri aeriene in regiunea Ras al-Ain, situata in nordul Siriei, la frontiera cu Turcia, la putin timp dupa ce Ankara a anuntat inceperea ofensivei sale impotriva Unitatilor Protectiei Poporului (YPG), o militie kurda, relateaza AFP.