Incendiu devastator în Bangladesh! Cel puțin 43 de morți și zeci de răniți/Imagini cutremurătoare – VIDEO Un incendiu cu urmari cumplite s-a produs in capitala Bangladeshului. Tragedia s-a soldat cu zeci de morți și de raniți. Cel putin 43 de persoane au murit si alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a devastat joi seara o cladire cu sapte etaje dintr-un cartier de lux din capitala Bangladeshului, Dacca, transmite AFP, […] The post Incendiu devastator in Bangladesh! Cel puțin 43 de morți și zeci de raniți/Imagini cutremuratoare – VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

