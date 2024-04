Incendiu devastator în București: Doi morți și mai mulți răniți Un incendiu violent a izbucnit sambata, 14 aprilie 2024, la un imobil de tip P+8 situat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din București. Pompierii au intervenit sambata pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc de opt etaje, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul București, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența București – […] The post Incendiu devastator in București: Doi morți și mai mulți raniți appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari intervin, marti, la un incendiu izbucnit intr-o padure din localitatea galateana Frumusita, focul arzand in doua ore o suprafața de aproximativ 10 hectare de padure, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati

- O femeie in varsta de 93 de ani a decedat, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce casa sa din localitatea Siria a fost cuprinsa de un incendiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad.Mai multe echipaje de pompieri au intervenit in urma apelului la 112, care anunta si o posibila…

- Un incendiu cu urmari cumplite s-a produs in capitala Bangladeshului. Tragedia s-a soldat cu zeci de morți și de raniți. Cel putin 43 de persoane au murit si alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a devastat joi seara o cladire cu sapte etaje dintr-un cartier de lux din capitala Bangladeshului,…

- Pompierii au intervenit marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de materiale pentru construcții din localitatea Orașu Nou, din județul Satu Mare. La sosirea pompierilor, incendiul se la manifesta violent. Au ars aproximativ 300 de bucați de paleți. „Inspectoratul pentru Situații…

- Un barbat a fost dus la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau cu arsuri de gradul I, in urma unui incendiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Buzau, pompierii au fost solicitati sa intervina in comuna Scutelnici, pentru stingerea unui incendiu…

- Un incendiu violent a izbucnit joi seara la un transformator al hidrocentralei Porțile de Fier I, informeaza Rador Radio Romania.Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Mehedinți au fost chemați sa intervina cu mai multe autospeciale de stingere și SMURD, dar a fost nevoie de suplimentarea…

- Pompierii militari suceveni au intervenit, luni dimineața, aproape concomitent, la un incendiu izbucnit la o mașina, respectiv la doua accidente rutiere, toate produse pe șoseaua de centura a Sucevei.Primul apel la 112, care a alertat Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava, a vizat ...

- Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgența Dealul Spirii au continuat activitațile de control la unitațile de turism din zona de competența, in vederea identificarii deficiențelor care pot pune in pericol siguranța utilizatorilor și au și luat primele masuri.