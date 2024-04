Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade s-a produs miercuri in apropiere de Taiwan. A fost urmat de 100 de replici. Șapte oameni au murit și peste 700 sunt raniți dupa ce cel putin 26 de cladiri s-au prabușit. Este cel mai puternic seism din ultimii 25 de ani din Taiwan, scrie digi24.ro .

- Un cutremur subacvatic cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter s-a produs miercuri in apropiere de Taiwan, provocand avertismente de tsunami in Taiwan, precum si in insulele japoneze Okinawa si in Filipine. Mai multe persoane sunt blocate, dupa ce cel putin 26 de cladiri s-au prabușit, iar 9 persoane…

- O masina de raliu a intrat, duminica, intr-un grup de spectatori in Ungaria, provocand moartea a patru persoane si ranirea altor cateva, a anuntat politia, relateaza AP, potrivit News.ro.

- Cel puțin 62 de persoane au fost ucise vineri in atacul comis de indivizi inarmati la un concert desfasurat la sala Crocus City Hall de langa Moscova, a anuntat sambata Comisia de ancheta, citata de agentiile ruse de presa, scrie AFP. ‘Sunt in curs de examinare corpurile persoanelor decedate. S-a stabilit…

- Barbați inarmați in uniforme de lupta au tras focuri de arma intr-o sala de concerte din Moscova, spun agențiile de presa internaționale. Footage of the terrorist attack in Moscow, at Crocus City Hall. I think we all know who’s behind this…. pic.twitter.com/S8dzWdhqUi — Smedley Butler (@MissingAmerica_)…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte zeci ranite luni in urma unui nou bombardament nocturn cu rachete si drone efectuat de Rusia asupra unor tinte in Ucraina, care la randul ei bombardeaza regiunea rusa de granita Belgorod, relateaza France Presse. Cel putin patru persoane au fost ucise si…

- Cel puțin 100 de oameni au murit in orasul iranian Kerman, unde s-au produs doua explozii in mijlocul mulțimii care participa la comemorarea generalului Soleimani, ucis in 2020. Sunt și peste 170 de raniți. Televiziunea publica a anuntat ca a fost vorba de atacuri teroriste. Nimeni nu a revendicat,…