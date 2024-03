Stiri pe aceeasi tema

- In urma tragediei din Bologna, Italia, Primaria și Biserica Ortodoxa la care mergea Stefania Alexandra se vor ocupa de inmormantarea romancei si a celor trei copii ai sai care și-au pierdut viața in incendiul care a avut loc la data de 15 martie 2024. In urma evenimentului nefericit, oamenii legii au…

- Joi noaptea, intr-un apartament situat la etajul patru al unui bloc de la marginea orasului Bologna a fost observat un incendiu. La fata locului au intervenit pompierii, echipaje ale serviciului de urgenta 118, ambulante, dar si politia. In apartament locuia o romanca, impreuna cu cei trei copii ai…

- O romanca de 32 de ani și cei trei copii ai ei au murit vineri dimineața intr-un incendiu in apartamentul lor din Bologna, Italia. Femeia, Stefania Alexandra... The post O romanca de 32 de ani și cei trei copii ai ei mici, morți intr-un incendiu din Italia appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Trei copii mici au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri la Bologna, in nordul Italiei, iar mama minorilor, in varsta de 32 de ani si originara din Romania, a decedat in timp ce era transportata la spital.

- Bunica lui Gabi Stanau nu a mai rezistat mult de cand artistul s-a stins din viața! Imagini dureroase de la inmormantarea femeii. Clipe groaznice pentru familia violonistului. Tragedie dupa tragedie pentru apropiați!

- Crima din Dolj a ajuns in atenția tuturor, dupa ce o femeie de 36 de ani a fost ucisa de propriul ei soț, caruia i-a donat recent un rinichi. Noaptea trecuta, amandoi au fost gasiți morți in casa ei. Familiile indurerate au aprins lumanari și candele in memoria celor doi. Iata cum arata locul in care…

- Clipe grele pentru Oana Roman și sora ei, Catinca! Cele doua sunt nedezlipite de sicriul mamei lor, Mioara Roman. Ce mesaj au scris cele doua pe un buchet imens de trandafiri albi. Imagini emoționante.

- Cel putin 15 persoane au murit, iar alte 44 au fost ranite intr-un incendiu, intr-un bloc, in e China, vineri, potrivit unui bilant provizoriu anuntat sambata de catre autoritatile orasului Nanjing, relateaza AFP. Cauzele sinistrului fac oboiectul unei anchete, insa primele alemente arata ca incendiul…