O româncă şi cei trei copii ai săi au murit într-un incendiu izbucnit în apartamentul lor din Bologna Trei copii, cu varste intre doi și șase ani, au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri in apartamentul lor din Bologna, in nordul Italiei. Mama micuților, originara din Romania, a murit in timp ce era transportata la spital, transmite agenția italiana ANSA.Potrivit ANSA, femeia se numește Ștefania Alexandra Nistor și avea 32 de ani.Ea și copiii ei, doi fetițe gemene de doi ani si un baiețel de 6 ani, dormeau in aceeași camera intr-un apartament situat la etajul al patrulea, intr-un bloc de opt etaje, in via Bertocchi, la periferia orasului Bologna. Incendiul a izbucnit cu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

