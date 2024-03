Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 32 de ani și cei trei copii ai sai au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri la Bologna, in nordul Italiei, relateaza EFE, potrivit Agerpres.

- Trei copii mici au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri la Bologna, in nordul Italiei, iar mama minorilor, in varsta de 32 de ani si originara din Romania, a decedat in timp ce era transportata la spital.

- Au aparut noi informații cutremuratoare in cazul Anicai Panfile, tanara mama gasita moarta intr-un rau din Italia. Principalul suspect pentru crima, chiar fostul sau angajator, Franco Battaggia, supranumit ”Regele peștilor”, a fost arestat.

- La etajul imobilului era organizata o petrecere privata a familiei patronului pensiunii. Dimineața, in jurul orei 6:00, a izbucnit incendiul. Soacra patronului, care a reușit sa iasa din imobil, a povestit la Antena 3 CNN ca fiica ei a simțit miros de fum. ”Fiica mea este soția patronului. A simțit…