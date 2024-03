Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Administratiei Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper a declarat ca la Odesa, 20 de persoane au fost ucise și peste 70 au fost ranite, in urma unui atac cu rachete rusești, informeaza Rador Radio Romania. Initial, un prim bilant al atacului rusesc de la Odesa anunta ca 16 persoane au fost ucise…

- Patru persoane, printre care doi copii de 3 si 6 ani, ranite intr-un accident produs pe DN 24, in VasluiPatru persoane, printre care doi copii in varsta de 3, respectiv 6 ani au fost ranite joi, in urma unui accident rutier produs pe DN 24, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs luni dimineata la iesirea din municipiul Suceava spre Radauti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, in accident au fost implicate doua autoturisme, care au intrat in coliziune…

- In toiul nopții, rușii au efectuat un alt atac terorist cu drone kamikaze Shahed-131/136. In noaptea de 2 martie, forțele armate ale Federației Ruse au lovit teritoriul Ucrainei cu drone Shahed. Sub lovitura a fost Odesa. In prezent, la locul loviturii lucreaza salvatorii. Acest lucru a fost raportat…

- Doi copii au murit in urma unui accident rutier produs, marti, pe drumul european E85, pe raza comunei Racaciuni, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, Ema Teres, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, in accident a fost implicat un autoturism…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs, marti, pe drumul european E58, pe raza localitatii Dumbraveni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, in accident au fost implicate doua autoturisme, care au intrat in…