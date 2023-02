Zeci de arbori căzuți pe carosabil în mai multe localități din Cluj din cauza zăpezii. Un copac a căzut peste un autoturism la Sighișoara Pe parcursul nopții trecute opt echipaje de pompieri au intervenit pentru degajarea arborilor sau stalpilor ce au fost doborați de acumularile de zapada, rezultate in urma precipitațiilor abundente, anunța Cluj24. Peste 50 de arbori au cazut pe carosabil. ”Pe ruta DJ 107R, intre localitațile Șomeșul Cald și Marișel au fost inlaturați peste 50 de arbori […] The post Zeci de arbori cazuți pe carosabil in mai multe localitați din Cluj din cauza zapezii. Un copac a cazut peste un autoturism la Sighișoara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Pe parcursul nopții de duminica spre luni opt echipaje de pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Gilau, Detașamentul 2 Cluj-Napoca, Garda de Intervenție Baișoara, Detașamentul Huedin, Detașamentul Turda și Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit pentru degajarea arborilor sau stalpilor ce au fost…

