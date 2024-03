FOTO. Substanțe interzise, la o sală de fitness din Cluj Mii de comprimante și fiole care conțin substanțe dopante cu grad mare de risc au fost depistate in urma unor percheziții facute in Cluj. Traficanții ofereau clienților „consultanța” cu privire la modul de administrare a substanțelor, o parte dintre acestea fiind ascunse intr-o sala de fitness. „La data de 28.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a […] The post FOTO. Substanțe interzise, la o sala de fitness din Cluj appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

