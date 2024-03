Doi tineri, la un pas de moarte după ce s-au urcat pe un tren să-şi facă un selfie Doi tineri, o fata de 20 de ani și un baiat de 24, au fost la un pas de moarte, dupa ce s-a urcat pe un tren in gara din Cluj și s-au electrocutat incercand sa faca un selfie. In urma incidentului tanara, din Brașov, a suferit leziuni grave. Ea a fost gasita cazuta pe […] The post Doi tineri, la un pas de moarte dupa ce s-au urcat pe un tren sa-si faca un selfie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

