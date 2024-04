Duminica, avionul echipei de fotbal Rayo Vallecano, unde activeaza internaționalul roman Andrei Rațiu, a fost lovit de un fulger. Incidentul a avut loc in provincia Castellon, in timpul calatoriei echipei catre Villarreal, unde a avut loc meciul in care Rayo Vallecano a fost invinsa de Villarreal, scor 0-3, in La Liga. Aeronava a fost afectata... View Article