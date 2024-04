Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, avionul echipei de fotbal Rayo Vallecano, unde activeaza internaționalul roman Andrei Rațiu, a fost lovit de un fulger. Incidentul a avut loc in provincia Castellon, in timpul calatoriei echipei catre Villarreal, unde a avut loc meciul in care Rayo Vallecano a fost invinsa de Villarreal, scor…

- Avionul echipei de fotbal Rayo Vallecano, la care evolueaza internationalul roman Andrei Ratiu, a fost lovit de un fulger, obligand delegatia clubului madrilen sa se intoarca in capitala Spaniei la bordul unui autocar, dupa meciul disputat in deplasare cu Villarreal (scor 0-3), de duminica, din Primera…

- Tibor Selymeș (53 de ani) a fost demis, joi, din funcția de antrenor principal de la Știința Miroslava, grupare din Liga a 3-a, pe care o pregatea de aproape 2 ani. Fundașul stanga al „Generației de Aur” a lansat un atac virulent la adresa lui Alexandru Vieru, președintele clubului. ...

- Sfatul pe care i-l da Gabi Tamas lui Radu Dragusin nu a intarziat sa apara! Gabi Tamas a jucat ani buni in Anglia si cunoaste bine fotbalul de acolo. Fostul international i-a recomandat actualului international roman sa isi imbunatateasca viteza. Sfatul pe care i-l da Gabi Tamas lui Radu Dragusin! Ce…

- Fundașul dreapta roman Andrei Rațiu (25 de ani) a intrat pe teren in minutul 16 al meciului dintre Celta Vigo și Rayo Vallecano, scor final 0-0. De peste 3 luni, de pe 19 decembrie 2023 nu se mai intamplase ca Andrei Rațiu sa joace atat de mult intr-un meci de campionat pentru Rayo. Fundașul dreapta…

- Andrei Rațiu (25 de ani) și Rayo Vallecano se pregatesc de duelul cu Real Madrid, care va avea loc duminica, 18 februarie , ora 15:00, in etapa #25 din La Liga, iar spaniolii i-au facut o descriere impresionanta fundașului roman. ...

- Comisia impotriva violentei in sportul spaniol a cerut miercuri o amenda de 6.000 de euro pentru tanarul suporter al echipei de fotbal Rayo Vallecano, care a indreptat un deget inspre fesele atacantului argentinian de la Sevilla FC, Lucas Ocampos, in timpul unui meci din La Liga, informeaza AFP. Suporterul…

- Lucas Ocampos, in varsta de 29 de ani, mijlocaș de banda la FC Sevilla, și-a exprimat indignarea sa dupa ce un suporter al echipei Rayo Vallecano i-a introdus un deget in anus in timp ce se pregatea sa arunce de la margine.„M-am abținut sa reacționez pentru ca am doua fiice acasa și sper sa nu li…