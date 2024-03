Stiri pe aceeasi tema

- Cursa cu ceva emoții pentru pasagerii unei aeronave care decolase de pe aeroportul „Henri Coanda” (Otopeni), cu destinația Chișinau. Avionul a facut cale-ntoarsa, duminica seara tarziu, dupa ce ar fi fost lovit de un fulger. Un avion TAROM a revenit pe aeroportul „Henri Coanda” (Otopeni), dupa ce ar…

- Un avion al companiei American Airlines cu destinatia Chicago s-a intors pe aeroportul de unde a decolat din statul american New Mexico, dupa ce unul dintre pasageri a incercat sa deschida usa in timpul zborului.

- Mai mulți pasageri beți au provocat aterizarea de urgența a unui avion și scoaterea lor din aeronava. Aparatul de zbor decolase din Marea Britanie și se indrepta catre insula spaniola Lanzarote. Dupa ce au baut, indivizii au agresat mai multe pasagere, moment in care a intervenit unul dintre insoțitorii…

- Un avion de marfa Boeing a aterizat de urgența pe Aeroportul din Miami dupa ce un motor a luat foc in aer, la scurt timp dupa decolare.Aeronava implicata este un Boeing 747-8. Piloții au aterizat de urgența cand au sesizat defecțiunea de la motor, astfel ca nu au existat persoane ranite, intervenind…

- Caz șocant pe aeroportul Otopeni unde un barbat și-a taiat venele dupa ce a aterizat cu avionul. El venise cu o lama in interiorul aeronavei și ar fi trecut de controale ținand obiectul ascuns in gura.Raed Arafat se afla in avionul in care barbatul și-a taiat venele, in momentul aterizarii pe Otopeni.…