Stiri pe aceeasi tema

- Au fost momente greu de imaginat pentru pasagerii unei aeronave aflate in zbor, dupa ce un barbat ar fi incercat sa deschida ușa avionului. Alți oameni aflați la bord au intervenit pentru a-l impiedica pe barbat sa comita gestul periculos. Un avion al companiei American Airlines cu destinatia Chicago…

- Un avion al companiei American Airlines cu destinatia Chicago s-a intors pe aeroportul de unde a decolat din statul american New Mexico, dupa ce unul dintre pasageri a incercat sa deschida usa in timpul zborului, a anuntat presa americana, citata de News.ro. O inregistrare video care a circulat pe retelele…

- Un avion al companiei American Airlines cu destinatia Chicago s-a intors pe aeroportul de unde a decolat, in statul american New Mexico, dupa ce unul dintre pasageri a incercat sa deschida usa in timpul zborului, a anuntat presa americana citata de News.ro.

- Un avion al companiei American Airlines cu destinatia Chicago s-a intors pe aeroportul din New Mexico, dupa ce unul dintre pasageri a incercat sa deschida usa in timpul zborului, a anuntat presa americana, preluata de news.ro.O inregistrare video care circula pe retelele de socializare arata cum alti…

- Mai mulți pasageri beți au provocat aterizarea de urgența a unui avion și scoaterea lor din aeronava. Aparatul de zbor decolase din Marea Britanie și se indrepta catre insula spaniola Lanzarote. Dupa ce au baut, indivizii au agresat mai multe pasagere, moment in care a intervenit unul dintre insoțitorii…

- Pasagerii unui avion au trait clipe de coșmar in aer! Ușa unui avion s-a deprins, in timpul zborului. Aeronava, care aparține companiei Alaska Airlinees, avea 171 de pasageri la bord, iar cu toții și-au vazut moartea cu ochii cand ușa s-a desprins de pe fuselaj.

- Un avion Boeing 737 al companiei Alaska Airlines a aterizat de urgența dupa ce și-a pierdut un geam. Panica pentru cei 177 de oameni de la bord. Pasagerii au declarat ca o ușa s-a desprins de pe fuzelaj dupa decolare. Alaska Airlines retine la sol intreaga flota Avionul Boeing 737 Max 9 al companiei…

- Un avion al Alaska Airlines, cu 177 de persoane la bord, a efectuat o aterizare de urgenta vineri in Oregon, Statele Unite nord vest , pasagerii semnaland ca o parte a fuzelajului pe care se afla un hublou s a desprins dupa decolare, a anuntat compania aeriana, relateaza AFP si dpa. Un avion al Alaska…