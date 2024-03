Stiri pe aceeasi tema

- Ruxandra Dumitrescu (20 aprilie 1977 – 3 martie 2024) a fost o jucatoare de volei care a facut performanța in țara și in strainatate. Ea a concurat cu echipa naționala de volei feminin a Romaniei la Campionatul Mondial FIVB de volei feminin din Brazilia din 1994, conform Wikipedia. A fost cetațean…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca autoritatile spaniole au finalizat procesul de identificare a victimelor incendiului produs la o cladire de locuinte din Valencia si au confirmat decesul a doi cetateni romani care fusesera initial declarati disparuti. ”In continuarea informatiilor cu privire…

- In timp ce Vasluiul era sub nameți, subprefectul județului, Mircea Gologan (PSD) se afla in vacanța in Brazilia. El a fost filmat la o petrecere in Brazilia, costumat in Joker, alaturi doi importanți oameni de afaceri din Vaslui, dezvaluie presa locala. The post Vasluiul sub nameți, subprefectul, samba…

- O inchisoare din statul Santa Catarina din Brazilia este supravegheata de un stol de gaște. Imagini devenite virale pe retelele de socializare arata cum acestea patruleaza in perimetrul inchisorii. De obicei, personalitațile publice, in special șefii de stat, mențin un nivel de confidențialitate din…

- O inchisoare din statul Santa Catarina din Brazilia este supravegheata de un stol de gaște. Imagini devenite virale pe retelele de socializare arata cum acestea patruleaza in perimetrul inchisorii. De obicei, personalitațile publice, in special șefii de stat, mențin un nivel de confidențialitate din…

- Un roman s-a sinucis dupa ce și-a ranit, prin impușcare, iubita bulgaroiaca. Atacul a avut loc, miercuri seara, intr-un coafor din Ruse, unde femeia, in varsta de 39 de ani, lucra ca manichiurista. Autoritațile locale au anunțat ulterior ca romanul, cunoscut cu antecedente penale, a fost gasit mort,…

- Ana Maria Paixao, din Brazilia, a marturisit actul șocant, care a dus la moartea lui Andre Luiz de Amorim Chapeta. Barbatul a murit din cauza arsurilor de gradul I, la patru zile dupa atacul de groaza, potrivit Mirror. Brasil. En un establecimiento comercial de Rio de Janeiro, Ana Maria Paixao, arrojo…

- O tanara de 21 de ani a avut parte de un sfarșit subit și lipsit de explicații. Fata a murit dupa ce s-a prabușit brusc in clubul in care se afla alaturi de prieteni. Familia are inima franta și cauta raspunsuri. Olivia Spencer, o asistenta medicala in varsta de 21 de ani, s-a stins subit […] The post…