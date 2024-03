Asociaţiile LGBTQ vor ca toate substantivele de gen feminin sau masculin să aibă litera „X” la final: „Un exerciţiu de empatie” Internetul a luat foc dupa ce mai multe asociatii LGBTQ vor sa introduca in limba romana substantive fara gen. Acestea ar fi formate prin adaugarea literei X la sfarsit – de exemplu colegX. Noile cuvinte i-ar ajuta sa se simta mai bine in societate pe cei care nu se identifica nici cu genul feminin, nici […] The post Asociatiile LGBTQ vor ca toate substantivele de gen feminin sau masculin sa aiba litera „X” la final: „Un exercitiu de empatie” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

