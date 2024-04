Stiri pe aceeasi tema

- Irina Fodor a postat primele imagini de la filmarile Asia Express sezonul 7. Prezentatoarea TV așteapta debutul cursei, la care noua echipe de vedete se intrec pentru marele premiu in valoare de 30.000 de euro.

- Sambata, concurenții de la Asia Express 2024 au plecat la drum. De curand, au inceput filmarile pentru noul sezon, iar Irina Fodor a facut publice imagini de pe Drumul Zeilor. Cum au fost aceste zile pentru Irina Fodor de cand a ajuns la prima locație.

- Betty Salam și soțul ei, Catalin Vișanescu, sunt impreuna de noua ani. Concurenții de la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor sunt casatoriți de șase ani și au un baiețel minunat, insa puțini sunt cei care știu ce diferența de varsta exista intre ei.

- Betty Salam și soțul ei, Catalin Vișanescu, sunt doi dintre noii concurenți ai emisiunii de la Antena 1, Asia Express. Cei doi au fost provocați sa participe in acest show, astfel ca au acceptat cu mare drag invitația, știind ca nu va fi o competiție deloc ușoara, insa, cu siguranța, vor reuși sa faca…

- Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, a avut o prima reacție, la scurt timp dupa ce s-a aflat ca ea și soțul ei, Catalin Vișanescu, formeaza una dintre cele noua echipe de la Asia Express sezonul 7. Iata ce mesaj a transmis in mediul online! Fanii au reacționat imediat.

- Antena 1 a facut marele anunț. S-a schimbat continentul filmarilor pentru celebrul reality-show. Cine sunt concurenții care formeaza echipele ce vor participa la emisiune, poți afla in randurile de mai jos. Au aparut și primele imagini cu vedetele care vor face furori la Asia Express – Drumul Zeilor…

- Noul sezon al emisiunii „Asia Express”, de la Antena 1, e gata sa inceapa. Filmarile pentru noul sezon sunt programate la sfarșitul acestei luni, iar primele echipele participante au fost facute publice. Carmen Negoița, fosta soție a boss-ului de la Dinamo, va participa la show. Carmen și Ionuț Negoița…

- Asia Express va continua cu un nou sezon plin de aventuri și emoție! Producatorii de la Antena 1 au anunțat ca filmarile vor incepe la finalul lunii februarie 2024. In plus, s-a facut publica și lista vedetelor care vor concura in cel mai nou sezon Asia Express. Incep filmarile la Asia Express 2024…