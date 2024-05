Stiri pe aceeasi tema

- Start oficial, joi seara, la Pitești, pentru Raliul Argeșului, a-VI-a ediție. 66 de echipaje au luat startul competiției in Piața Primariei și se vor intrece in Campionatul Național de Raliuri in diferitele categorii și clase; 8 echipaje iau startul in Trofeul Rally 2 și 9 in Campionatul Național…

- Dupa 4 ani de pauza, Formula 1 a revenit in China, pe circuitul internațional de la Shanghai. Totodata, cea de-a 5-a etapa a sezonului 2024 a fost și prima in care am avut o cursa de sprint, caștigata de Max Verstappen. Acum, același triplu campion mondial și-a adjudecat o noua victorie și in cursa…

- Dan Șucu și soția lui, Diana, sunt noii parteneri de afaceri ai Elisabetei Lipa, care a se implica in afaceri imobiliare. Fosta mare sportiva a devenit acționar imobiliar la un complex rezidențial care se va construi in Pipera. Iar familia Șucu, care deține Mobexpert, este unul dintre parteneri, urmand…

- In aceasta luna vor demara lucrarile de reabilitare, modernizare, consolidare, dotare și extinderea Spitalului de Psihiatrie Cavnic printr-o investiție de aproximativ 5 milioane de euro, asigurata de Compania Naționala de Investiții. ”Noi chiar punem sanatatea maramureșenilor pe primul loc! Avem vești…

- Botoșaneanca Simona Radiș: „Ne dorim foarte mult sa concuram la Paris, sa retraim emotiile Jocurilor Olimpice” Canotoarea Simona Radis a declarat, vineri, la Complexul Sportiv National ”Elisabeta Lipa” din Snagov, ca isi doreste sa concureze la Paris cat mai repede pentru a retrai emotiile Jocurilor…

- Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma a dat startul curațeniei de primavara in județul Ilfov. Inițiativa a fost susținuta de Consiliul Județean Ilfov, Primaria Snagov, Fundația Ilfov Impreuna și Asociația Creștem Romania Impreuna, iar rezultatele au fost remarcabile. Zeci de voluntari și parteneri locali…

- Sheriff Tiraspol a incheiat la egalitate meciul de pe teren propriu cu Dacia-Buiucani Chișinau, scor 1-1. Oaspeții au obținut un penalty pe finalul primei reprize, dupa ce Dumitru Bivol a fost faultat in careu. Capitanul Eugen Zasavițchi a transformat lovitura de la punctul cu var. Campioana in exercițiu…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca amana startul Campaniei de primire a Cererilor de Plata cu cel putin 2 saptamani. In acest moment se modifica legislatia europeana, in sensul modificarii/aprobarii Regulamentului (UE) nr. 2115/2021 opozabil…