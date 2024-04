Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura pentru Iohannis: Inca o țara e de așteptat sa-l susțina pe Mark Rutte la șefia NATO (surse Reuters)Turcia le-a transmis aliatilor ca va sustine candidatura premierului olandez Mark Rutte pentru a fi urmatorul secretar general al NATO, a declarat luni un oficial turc citat de Reuters, un pas…

- Peste 2.200 de militari din mai multe state si 135 de mijloace tehnice participa incepand de luni la exercitiul multinational „Sea Shield 24”. Acesta se va desfasura la Marea Neagra , in zona costiera si in Delta Dunarii. Peste 2.200 de militari din mai multe state si 135 de mijloace tehnice participa,…

- Forțele Navale Romane organizeaza, in perioada 8 – 21 aprilie, exercițiul multinațional „Sea Shield 24”, la care vor lua parte 12 state aliate și partenere, precum Bulgaria, Franța, Georgia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Moldova, Regatul Țarilor de Jos, Polonia, Portugalia, Turcia și Statele Unite…

- Nr. 86 5 aprilie 2024 Exercitiul multinational "Sea Shield 24" Fortele Navale Romane organizeaza, in perioada 8 21 aprilie, exercitiul multinational "Sea Shield 24", la care vor lua parte 12 state aliate si partenere, precum Bulgaria, Franta, Georgia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Moldova, Regatul…

- Luni, 8 aprilie, in intervalul orar 08.50-10.00, in portul Constanța, la Terminalul Pasageri, va avea loc ceremonia de deschidere a exercițiului naval multinațional „Sea Shield 24”. In cadrul festivitații vor fi prezentate scopul, obiectivele, forțele participante și modurile de desfașurare ale exercițiului.…

- Avantul lui Mark Rutte spre conducerea NATO a fost intrerupt și, deocamdata, premierul olandez ramane in stand by, chiar daca Statele Unite doreau ca problema succesiunii lui Jens Stoltenberg sa fie incheiata inca din ianuarie. Acum, Ungaria sau Turcia au un nou favorit in persoana lui Klaus Iohannis…

- Nu exista un concurs pentru șefia NATO și, cu toate acestea, președintele Klaus Iohannis a anunțat ca „am decis sa intru in competiție pentru funcția de Secretar General al NATO”. De aici și reactiile de uimire si concluzia ca de fapt Iohannis vizeaza alta funcție. Purtatorul de cuvant al USR, Ionuț…