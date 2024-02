A fost vijelie de proporții in centrul țarii, dar vantul puternic a afectat și alte zone din țara. Pompierii din judetele Sibiu, Cluj si Hunedoara au intervenit, luni, pentru indepartarea mai multor copaci doborati de vant peste fire electrice sau peste autoturisme si a unor acoperisuri smulse de rafalele puternice. In judetul Sibiu, pompierii intervin, […] The post Vijelii de proporții in țara. Copaci cazuți peste fire electrice sau mașini și acoperișuri smulse de vant appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .