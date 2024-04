VIDEO. Când s-ar putea redeschide Transalpina. Drumarii s-au apucat să curețe cea mai înaltă șosea din România Circulația pe Transalpina ar putea fi reluata chiar de la 1 Mai. Drumarii s-au apucat deja sa curețe cea mai inalta șosea din țara. Mai multe utilaje de deszapezire lucreaza de zor pentru indepartarea zapezii de pe carosabil. “Continuam pe DN 67C lucrarile de indepartare a zapezii de pe partea carosabila si pregatim deschiderea drumului. […] The post VIDEO. Cand s-ar putea redeschide Transalpina. Drumarii s-au apucat sa curețe cea mai inalta șosea din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Temperaturile neobișnuit de crescute inregistrate in ultima perioada ar putea redeschide circulația pe Transalpina mai devreme anul acesta, comparativ cu anii trecuți. Incepand cu ce data va putea fi vizitata cea mai inalta sosea din Romania.

