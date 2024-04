Stiri pe aceeasi tema

- Alina Șerban, reprezentant ANM, spune ca se anticipeaza precipitații abundente și vant puternic, cu ploi in mare parte din țara. De asemenea, in zonele montane, sunt așteptate lapovița și ninsoarea.Incepand de joi, temperaturile vor scadea semnificativ, inclusiv in București, unde se vor situa in jurul…

- Un val de aer rece se apropie, iar temperaturile vor scadea rapid, aducand cu ele și ninsori in unele regiuni.Directorul adjunct al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a declarat ca aceasta schimbare brusca a vremii este caracteristica lunii martie.„Vom avea o vreme…

- Astazi, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit in primele zile ale lunii martie. Cerul va fi variabil in regiunile vestice si mai mult noros in restul teritoriului. Va ploua slab la munte, in nord-vest si pe alocuri in rest. Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari in extremitatea…

- Ninsorile și viscolul revin in Romania! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu și galben de vreme severa in toata țara. Temperaturile vor scadea drastic, iar mai multe zone ale țarii se vor umple de zapada. Mwteorologii au revenit cu vești bune pentru iubitorii de iarna!

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele zile."Duminica dimineața am avut valori de temperatura minima sub pragul gerului, in partea de centru, nord, est și sud a țarii, cu cea mai mica valoare la Fagaraș, -18 grade Celsius. Tendința pentru…

- In perioada 18 – 20. 01.2024, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare cu sprijinul colegilor din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj Napocaau asigurat masuri de ordine și siguranța publica la manifestarilede protest ale fermierilor și transportatorilor din județul Satu…

- Vremea va fi calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi temporar noros si pe arii extinse va ploua. Spre sfarsitul intervalului, in zona montana inalta, precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita si ninsoare. Local, indeosebi la munte, cantitatile de apa vor depasi 15…20 l/mp, izolat 30 l/mp. Vantul…

- E scandal in zona Vamii Siret și in alte regiuni ale țarii, unde transportatorii și fermierii au paralizat traficul pe multiple direcții de deplasare. Circulația la Vama Siret este complet blocata, iar protestatarii au avut un conflict verbal cu ucrainienii care intenționau sa intre in Romania. Prefectul…