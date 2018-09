YellLow lanseaza single-ul si videoclipul “Junky”, featuring Skizzo Skillz

Stiri pe aceeasi tema

- Jose AM lanseaza „Lonely In The North”, primul sau single alaturi de Cat Music Spain, in colaborare cu Paul Damixie. Piesa este interpretata de Vizi Imre. Tot el este cel care a compus versurile, in timp ce muzica este compusa de Paul Damixie, Serban Cazan si Vizi Imre. „Ma bucura mult colaborarea cu…

- Dupa 3 single-uri de succes, Anna revine cu un nou single si un nou nume. Astfel, redenumita Yanna, frumoasa solista lanseaza single-ul „Thinking about us”. „Piesa ,,THINKING ABOUT US'', reprezinta un nou inceput pentru mine, aceasta avand un sound nou si diferit. Iar cu aceasta piesa am realizat si…

- Vara asta caldura ne ia cu asalt si se lasa cu „Foc la ghete” – jocul de-a soarecele si pisica dintre Speak si Raluka. Dupa ce au cucerit internetul cu prima lor colaborare, Speak si Raluka isi unesc fortele din nou si sunt pregatiti sa dea un nou sens expresiei „Foc la ghete”. Cei doi artisti nu se…

- Semifinalist al echipei Smiley la Vocea Romaniei, AMIR lanseaza prima piesa, „What You Want". Semifinalistul echipei Smiley la „Vocea Romaniei” in sezonul 7, Amir, lanseaza piesa de debut, „What You Want", un mix de influente europene si orientale, perfecta pentru vara care tocmai a inceput. „Am ales…

- Sunt oameni care se cauta o viata. Sunt oameni care se indragostesc intr-o zi... Sunt oameni care se iubesc pentru totdeauna. Olga Verbitchi lanseaza o noua piesa insotita de un videoclip plin de emotie, pentru care a filmat chiar de ziua ei. Compusa de Theea Miculescu si produsa de Zagga, Catalin Tamazlicaru…

- Povestea legendarei formatii Compact continua alaturi de casa de discuri MediaPro Music si intr-o zi de vara se lanseaza melodia „Doare al naibii de tare”, insotita de un videoclip filmat pe drumurile Romaniei. Formatia alcatuita din Paul Ciuci – voce, chitara, Catalin Tuta – Popescu – clape, voce,…

- Tove Lo, artista nominalizata la premiile Grammy, si-a unit fortele cu Charlie XCX, Icona Pop, Elliphant si Alma si au o poveste de aproape 6 minute despre fete la putere. Piesa “bitches” este inclusa pe albumul “Blue Lips”, de pe care Tove a lansat si single-ull “Disco Tits”. Videoclipul este regizat…