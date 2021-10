Windows 11 a fost lansat oficial. Sistemul vine cu o nouă interfață și un nou meniu de start Microsoft a lansat noul Windows 11, chiar cu cateva ore inainte de trecerea in ziua de 5 octombrie, asa cum anuntase initial. Cea mai noua versiune de Windows a fost lansata oficial si va putea fi instalata, eventual, prin sistemul de actualizari automate. Utilizatorii Windows 10 vor primi, gradual, invitatia de a face upgrade. Alternativ, cei care nu vor sa astepte pot intra pe site-ul oficial si initia de acolo procesul de instalare. Exista trei optiuni: folosirea asa-numitului asistent de instalare, crearea unui stick sau disk bootabil cu kit-ul de instalare, ori descarcarea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​La șase ani de la prezentarea Windows 10, Microsoft lanseaza noul sistem de operare Windows 11 care aduce o serie de noutați, începând cu 5 octombrie. Datele StatCounter arata ca în România Windows 10 este prezent pe 80% dintre desktop-uri, iar Windows 7, pe 14%. Compania spunea…

- Microsoft a lansat noul Windows 11, chiar cu cateva ore inainte de trecerea in ziua de 5 octombrie, asa cum anuntase initial. Cea mai noua versiune de Windows a fost lansata oficial si va putea fi instalata, eventual, prin sistemul de actualizari automate. Utilizatorii Windows 10 vor primi,…

- Apple a lansat cea de-a 15-a versiune a sistemului sau de operare pentru smartphone-uri, asa cum a promis in urma cu o saptamana, cand a prezentat iPhone 13.iOS 15 este disponibil pentru descarcare si instalare, incepand de luni seara, ora locala 20, aducand cu el un numar relativ mic de noutati…

- Producatorii de apa de izvor imbuteliata susțin ca nu mai pot menține actualul nivel al prețurilor. Scumpirile din ultimul an la energie, ambalaje și combustibili pun o presiune mare asupra sustenabilitații afacerilor, a anunțat vineri, 17 septembrie, intr-un comunicat de presa, Asociația Producatorilor…

- ​La șase ani de la prezentarea Windows 10, Microsoft lanseaza noul sistem de operare Windows 11 care aduce o serie de noutați, începând cu 5 octombrie . Compania spune ca meniurile vor fi mai simple, ferestrele vor fi altfel organizate, vor putea fi instalate și aplicații de Android și vor…

- O companie americana recruteaza romani si le ofera salarii ca in Silicon Valley pentru munca de la distanța. Compania americana Crossover cauta manageri IT care sa fie platiti cu sume cuprinse intre 16.600 dolari si 33.300 dolari pe luna. „Un coleg care lucreaza din Iasi, Cluj,…

- Guvernul a platit in prima jumatate a anului dobanzi record de 8,6 miliarde de lei, in contextul in care si datoria publica a explodat anul trecut, cu un deficit bugetar de 102 miliarde de lei, iar statul continua si in acest an cu un deficit foarte ridicat, care ar ajunge de la 80 miliarde lei la aproape…

- Anul trecut, afacerile de pe piata autohtona, indiferent de notorietate si marime, au suferit numeroase pierderi. Unii antreprenori au fost constranși de contextul pandemic sa traga oblonul peste activitatea pe care o desfașurau și au pus bazele unor noi afaceri locale. Ziare.com iți explica,…