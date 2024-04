Facebook lansează o nouă interfață de redare video, aproape identică cu cea de pe TikTok Utilizatorii aplicației Facebook de pe mobil vor primi in curand o noua interfața pentru player-ul de clipuri video de pe rețea. Practic, Facebook a copiat aproape 1:1 interfața TikTok și o aplica peste toate clipurile video de pe rețeaua sa, fie ca sunt materiale publicate in feed-ul principal sau ca sunt in categoria Reels, „clona” sa de TikTok. Vestea buna este ca schimbarile chiar ar putea imbunatați semnificativ experiența de redare. Toate clipurile din aplicația Facebook vor fi redate intr-un player similar cu cel de pe TikTok Interfața și felul in care clipurile video sunt redate pe Facebook… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

