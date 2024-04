Știrea Cititorului: „Se impun limitatoare de viteză pe strada Ion Corvin din Turda Nouă!” Odata cu inchiderea traficului pe o banda pe strada Clujului, circulația deviata pe strada Ion Corvin a devenit extrem de intensa. Localnicii din zona spun ca traficul a fost deviat pe aceasta strada iar traversarea de pe o parte pe cealalta a devenit o adevarata aventura pentru ca nu se acorda prioritate pietonilor. Oamenii se gandesc in special la copiii care vin de la școala și care sunt in pericol din cauza fluxului mare de mașini care circula prin zona. Practic nu exista limitatoare de viteza și nici treceri pentru pietoni. „Ințelegem ca este doar o situație temporara, pana se termina lucrarile… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

