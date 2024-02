"Au ajuns in tara primele scannere. 'O sa aiba vreodata Romania scannere in vami?', am fost intrebat recent intr-un interviu. Greaua mostenire a fost mult prea des invocata. Cand am preluat mandatul am ales sa am o abordare diferita. Sa arat ca usor, usor lucrurile se pot misca. Transmiteam in decembrie ca a fost semnat contractul si ca vom cumpara din bani europeni 26 de sisteme noi de scanare cu raze X pentru inspectarea marfurilor care intra in tara. Multi se asteptau probabil la o perioada de liniste dupa asta. Ei bine, nu, astazi va anunt ca s-a facut deja receptia pentru doua scannere, unul…