WhatsApp a venit cu doua schimbari importante pentru utilizatori. Ca sa profiți de ele iți trebuie un iPhone, dar și sa ai instalata o anumita versiune a aplicației. Noua versiune de WhatsApp pentru iPhone Este vorba de versiunea 2.21.71 care aduce doua schimbari importante. In primul rand, e mai simplu ca niciodata sa vezi fișierele media distribuite prin aplicație. Imaginea sau conținutul video pe care le primești iți vor aparea la dimensiuni onorabile, astfel incat nu va mai fi nevoie sa dai click pe ele ca sa le vizualizezi in toata splendoarea. Totodata, schimbarea mai importanta are legatura…