Portofelul digital european – un instrument care va face viața mai ușoară Un studiu al serviciului de cercetare al Parlamentului European subliniaza ca, de la pandemie, furnizarea de servicii publice și private a devenit din ce in ce mai digitalizata. Soluțiile existente de portofel digital permit utilizatorilor sa stocheze și sa conecteze date intr-un singur mediu, fara intreruperi, pe telefoanele lor mobile. Cu toate acestea, potrivit Comisiei, aceasta comoditate (un portofel digital) vine cu prețul pierderii controlului asupra datelor cu caracter personal, in timp ce aceste soluții sunt deconectate de la o identitate fizica verificata, ceea ce face ca frauda și amenințarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

