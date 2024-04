Eurodeputatii au dat unda verde unei revizuiri a politicii agricole comune (PAC) pentru a usura sarcina administrativa pentru fermierii din UE. Potrivit acestei reviziuri, „conditionalitatile” de mediu revizuite pot fi deja utilizate pentru a solicita sprijin din partea UE in 2024. Vor fi mai multe derogari de la unele standarde PAC sunt posibile in cazul unor conditii meteorologice extreme, iar fermele mai mici vor fi exceptate de la controale si sanctiuni pentru nerespectarea unor norme. In urma aprobarii de catre Consiliu UE, legea va fi publicata in Jurnalul Oficial al UE si va intra imediat…