- In urma acestui incident, tanarul a fost amendat cu suma de 990 lei. Momentul in care barbatul a fost oprit de oamenii legii a fost imortalizat și facut public de Poliția Romana pe pagina de Facebook ."Pe cat de interzis, asta daca am cunoaște legislația in vigoare, pe atat de periculos", au scris aceștia…

- Șoferii care circula cu autoturismul acoperit de zapada risca sa primeasca sancțiuni aspre de la polițiști. Amenzile pot sa ajunga la suma de 430 de lei, pentru ca se considera ca bucațile de zapada pot sa se desprinda de pe plafon sau luneta, constituind un pericol pentru participanții la trafic. Valoarea…

- Ministerul Muncii amendeaza anumite materiale aparute in presa legate de pensii, susținand ca furnizeaza date inexacte. Avand in vedere unele materiale de presa care furnizeaza date inexacte legate de pensii , Ministerul Muncii face urmatoarele precizari: Nimic nu s-a schimbat in impozitarea pensiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede ca incalcarea interdictiei de a adauga pe drapelul Romaniei alte inscriptii si simboluri in afara celor aprobate prin lege se va sanctiona cu amenda de la 10.000 la 20.000 de lei, informeaza AGERPRES . Actul normativ modifica articolul…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care amenda pentru adaugarea pe drapelul Romaniei a altor inscripții și simboluri, in afara de cele aprobate de lege, ajunge intre 10.000 și 20.000 lei. „Cetatenii sunt datori sa manifeste respect fata de drapelul si imnul national al Romaniei si sa…

- La data de 5 ianuarie, in jurul orei 23:10, pe Drumul Expres 12 DEx12 , politistii din Olt au desfasurat o interventie de urgenta in fata unui autoturism care circula cu o viteza excesiva.Soferul, un tanar de 26 de ani, a fost inregistrat cu o viteza de 220 km h, mult peste limita legala admisa de 120…

- Toți beneficiarii de venit minim garantat și de alocații pentru sprijinire a familiei vor primi un venit minim de incluziune, in 2024. Este anunțul facut de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Beneficiarii de venit minim garantat și de alocații pentru sprijinirea familiei, dar și alte persoane/familii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, 13 decembrie, legea potrivit careia Politia Locala poate acorda sanctiuni conducatorilor de trotinete electrice – dupa cum comunica Agerpres. Citește și: 28 de cercetasi din Arges au adus Lumina Pacii de la Bethleem in judet Actul normativ modifica…