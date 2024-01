Atenție la țepele de pe Facebook! Utilizatorii de internet din Romania au recepționat mesaje nesolicitate, sosite din partea unor necunoscuți prin intermediul unei aplicații de mesagerie on-line. Mesajele erau de obicei formulate in limba engleza sau in limba romana. In spatele mesajelor nesolicitate se aflau de fapt infractori cibernetici, care incercau sa ii convinga pe utilizatori sa aprecieze ( ???? like) […] Articolul Atenție la țepele de pe Facebook! apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

