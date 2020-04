Stiri pe aceeasi tema

- Virusologul italian Andrea Crisanti, care a implementat activitatea de testare masiva a populatiei pentru COVID-19 in Veneto contribuind la franarea raspandirii noului coronavirus in aceasta regiune italiana, a declarat joi ca, pentru ridicarea restrictiilor impuse din cauza pandemiei, este nevoie…

- Una dintre cele mai recente concluzii ale oamenilor de știința care studiaza COVID-19 inca din primele zile ale pandemiei este ca pacienții expuși la o cantitate mai mare de coronavirus ar putea face forme mai grave ale bolii. Virusologul britanic Wendy Barclay ne explica, prin intermediul The Telegraph,…

- De la inceputul crizei, Romania nu a depașit analiza a 2.000 de teste pe zi, dar in cele mai multe zile am facut cel mult 700. Alexandru Salceanu, cercetator in domeniul detecției virale, propune autoritaților o soluție prin care aparatele Real Time PCR ar putea analiza non-stop teste COVID-19.Cercetatorul…

- Comuna damboviteana Corbii Mari devine focar COVID-19. Pana la aceasta ora, in comuna Corbii Mari, un barbat a murit din cauza COVID-19 iar alte 15 persoane au fost confirmate cu coronavirus. DSP Dambovita are in desfasurare o ancheta epidemiologica extinsa pentru a stabili exact contactii directi ai…

- Ionuț Banica, primarul comunei Corbii Mari, a lansat, astazi, o petiție publica in care cere testarea tuturor persoanelor din Post-ul CORBII MARI Covid-19: Petiție publica care cere testarea tututor contacților direcți ai persoanele depistate pozitiv apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Reacție dura dupa ce reprezentați ai Ministerului Sanatații au cerut ca in Romania sa inceapa o testare in masa pentru coronavirus. Alianta USR PLUS considera ca masura testarii tuturor bucurestenilor in acest moment este populista. USR-PLUS nu vede sensul testarii in masa in conditiile distantarii…

- Experimentul a presupus testarea intregii populații a orașului de 3.300 de persoane și impunerea carantinei foarte stricte asupra persoanelor infectate și a contactelor acestora.Potrivit presei italiene, orașul nu ar mai fi inregistrat cazuri noi de infectare cu COVID-19 incepind de vineri, 13 martie.„Testarea…

- Vo, un orașel din Nordul Italiei, situat langa Veneția, nu a mai raportat niciun caz nou de COVID-19, dupa un experiment ce a implicat testarea tuturor locuitorilor sai, anunța Sky News, citat de Mediafax. Localitatea numara 3.300 de persoane și toate au fost testate pentru infecția cu coronavirus.Conform…