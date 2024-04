Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat duminica aceasta ca un proiect de lege ce deschide calea spre "un ajutor pentru a muri", in "conditii stricte", va prezentat in aprilie Consiliului de ministri, in vederea unei prime lecturi in luna mai in Adunarea Nationala, informeaza AFP. Pacientii…

- Deputatul Cristian Paul Ichim a fost invitatul lui Florin Ștefanescu la “Deșteptarea Podcast”. Articolul «Nu poți forța cetațeanul sa renunțe la mijlocul sau de transport in condițiile in care alternativa nu este cea pe care și-o dorește». apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane!…

- Finanțarea europeana a rețelelor de gaze nu mai este eligibila, dar este cea a rețelelor de hidrogen. In aceasta situație multe firme gasesc sa ”fenteze” sistemul, anunțand ca vor realiza rețele „hidrogen ready”, cu scopul de a accesa banii, dar intenția lor este sa le foloseasca pentru a transporta…

- Ministrul Sanatatii si-a anuntat, duminica, intentia de a candida la alegerile europene pe listele PSD, candidatura sa fiind aprobata deja de PSD Sector 2.Rafila a precizat ca urmeaza sa se pronunte si PSD Bucuresti, dupa care conducerea nationala PSD va definitiva lista partidului. "Mi-am…

- SRI are posturi vacante pentru recrutarea de personal, atat civil, cat și militar.„Nu vei purta pelerina, dar vei avea ocazia sa realizezi lucruri marețe. Poți face primul pas catre o cariera in SRI aplicand pentru unul din locurile dedicate din instituțiile de invațamant civile și militare”, a transmis…

- „Fiul meu este inchis in condiții șocante!” Mama lui Filippo Mosca, tanarul de 29 de ani din Caltanissetta care este incarcerat de aproape noua luni in inchisoarea Porta Alba, din Constanța, cere ajutor, dupa condamnarea de 8 ani și 6 luni pentru internațional de droguri, scrie site-ul de știri Il Fatto…

- Prezentul act normativ vizeaza instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activitații crescatorilor din sectoarele suin și avicol, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, valabila pana la data de 30 iunie 2024, in scopul compensarii…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui eveniment rutier in municipiul Targoviște, pe Calea Campulung. Detașamentul de Pompieri Targoviște a intervenit cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, iar Serviciul de Ambulanța Județean Dambovița cu un echipaj. La fața locului…