Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Briuhanov a fost responsabil inclusiv de constructia centralei, in anii 1970. La momentul dezastrului din 1986 era director al centralei. In 1988, el a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru „incalcarea regulilor de siguranta in industriile si intreprinderile explozive”.Cinci ani mai…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intr-o suburbie din Milano. Opt persoane ar fi murit, conform agențiilor de presa, care citeaza surse din cadrul anchetei care se desfașoara la fața locului. Se pare ca atat pilotul cat și copilotul erau romani. Avionul, un Pilatus PC12 inmatricualt YR-PDV, a…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intr-o suburbie din Milano. Opt persoane ar fi murit, conform agențiilor de presa, care citeaza surse din cadrul anchetei care se desfașoara la fața locului. Se pare ca atat pilotul cat și copilotul erau romani. Avionul, un Pilatus PC12 inmatricualt YR-PDV, a…

- Accidentul a avut loc in localitatea Agigea, in jurul orei 5.00. Tanarul șofer de numai 23 de ani a intrat intr-un sens giratoriu, moment in care TIR-ul ar fi intrat in balans și s-a rasturnat, prabușindu-se intr-o prapastie de 20 de metri adancime. Cel mai probabil, șoferul avea viteza. Accidentul…

- USR PLUS a anunțat, joi, ca depune propria moțiune de cenzura impotriva lui Florin Cițu. Liderii formațiunii au subliniat ca moțiunea mai poate fi evitata doar daca premierul iși da singur “demisia de onoare” sau coaliția ii retrage sprijinul politic. USR PLUS a anunțat, intr-un comunicat de presa,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, intr-o declarație de presa de la Palatul Cotroceni ca, atata vreme cat incidența imbolnavirilor de COVID din ultimele 14 zile ramane sub pragul de 6 infectari la mia de locuitori, toți copiii vor fi in salile de clasa, iar daca se depașește acest prag intr-o…

- Doi barbați și doua femei au murit vineri dimineața dupa ce mașina in care se aflau a intrat violent intr-un TIR. Accidentul a avut loc in Sibiu, pe Calea Șurii Mici, iar cele patru victime erau din județul Prahova. Cele patru persoane au ramas incarcerate in urma impactului. Pompierii sosiți la fața…

- Doua baraje din regiunea autonoma Mongolia Interioara, situata in nordul Chinei, s-au prabusit in urma ploilor torentiale, a anuntat luni ministerul Apelor din China. In timpul sezonului ploios , din cauza infrastructurii invechite populația din regiune se afla intr-un real pericol, au recunoscut autoritațile,…