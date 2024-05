Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu drone a provocat, sambata noaptea, un incendiu la o rafinarie de petrol din regiunea Volgograd din Rusia, a informat guvernatorul Andrei Bocharov pe Telegram, potrivit The Kyiv Independent. „Incendiul a fost stins. Nu au fost victime”, anunța Bocharov. Mai multe canale Telegram au postat…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lansat drone asupra a doua rafinarii de petrol și a unui aerodrom militar din regiunea Krasnodar din Rusia in noaptea de vineri spre sambata, a declarat o sursa din forțele de securitate și aparare pentru Kyiv Independent.

- Infrastructuri energetice au luat foc miercuri in regiunea rusa Smolensk, la circa 400 de km de frontiera cu Ucraina, dupa atacuri cu drone, a anuntat guvernatorul regional Vasili Anohin, informeaza AFP. "Regiunea noastra este din nou vizata de atacuri ucrainene cu drone", a scris guvernatorul pe Telegram.

- Zeci de drone ucrainene au vizat miercuri mai multe regiuni, dar si importante situri energetice din Rusia, relateaza agentiile internationale de stiri, in timp ce presa rusa vorbeste despre 58 de drone doborate.

- Un incendiu pe teritoriul unui depozit de petrol din districtul Kursk din regiunea Kursk a avut loc in urma unui atac al unei drone ucrainene. Șeful regiunii, Roman Starovoyt, a anunțat acest lucru pe canalul sau Telegram, anunța TASS. „Ca urmare a unui atac al unui UAV ucrainean in regiunea Kursk,…

- Ministerul rus al Apararii a susținut ca unitațile de aparare aeriana au distrus o drona ucraineana in apropierea satului Maysky din regiunea rusa Belgorod in noaptea de 11 februarie. Duminica, președintele Volodimir Zelenski a anunțat patru noi numiri la varful armatei ucrainene, inclusiv comandanții…