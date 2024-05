Basel III Endgame. Cotitul drum al reformelor bancare Intenția unui inalt oficial american de a demisiona a starnit o noua dezbatere privind viitorul reglementarii bancare, in timp ce persista intrebari cu privire la soarta reformelor bancare. Dupa un raport care a evidențiat o cultura de harțuire sexuala și de management defectuos la Federal Deposit Insurance Corporation, președintele Martin Gruenberg a anunțat ca va […] The post Basel III Endgame. Cotitul drum al reformelor bancare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei a fost intrebat luni daca isi pastreaza opinia privind refuzul de a participa la o dezbatere cu contracandidatul sau de la PNL, Sebastian Burduja. ”Aceeasi parere. Am spus de mai multe ori, din nefericire, suntem in alegeri intr-un singur tur si conteaza doar primii doi candidati.…

- Infractorii folosesc o noua metoda frauduloasa numita „spoofing" pentru a obține datele personale și bancare ale cetațenilor. Ei trimit mesaje prin e-mail sau SMS care par a fi trimise de la instituții bancare de incredere, alertand victimele cu privire l

- PSD se afla pe primul loc in intentiile de vot la alegerile pentru consiliile locale, preferat de 28.4% dintre romani, cu circa doua puncte procentuale mai puțin fața de luna trecuta, urmat de PNL care ar fi votat de 26,7%, inregistrand o ușoara creștere. Pe locul trei este AUR.

- Blocul Național Sindical atrage atenția opiniei publice, cat și autoritaților, cu privire la consecințele adoptarii propunerii legislative (B118/2024) care vizeaza transferul atribuțiilor de protecție a consumatorilor de servicii financiar-bancare de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat ca va prelungi plafonarea tarifelor pentru asigurarile RCA (de raspundere civila auto), plafonare care urma sa ia sfarșit la data de 31 martie 2024. Intenția ministrul de Finanțe este sa prelungeasca plafonarea pana la data de 30 iunie 2024. Ministrul Boloș…

- Politistii atrag atentia asupra unei noi metode de frauda care are drept tinte clientii bancilor. Acestia pot fi contactati prin e-mail sau SMS de catre persoane care pretind ca sunt de la departamente antifrauda ale bancilor si care, sub pretextul unei plati „suspecte”, cer date de pe card si codul…

- Suspendat patru ani pentru dopaj, joi, Paul Pogba a primit sustinerea selectionerului Didier Deschamps, care considera ca jucatorul nu a avut intentia de folosi vreo substanta interzisa. "Nu-mi imaginez nicio clipa ca Paul a avut intentia sau dorinta de a se dopa. Ceea ce traieste el de citeva luni…

- Avocatul Gheorghe Piperea aduce in atenția opiniei publice cazul unei romance din Gorj. De ani buni lucreaza ca badanta in Italia și a ajuns sa fie obligata de catre ANAF la plata sumei de 44.300 de euro, impozit pentru venituri neidentificate. Avocatul Piperea pune sub semnul intrebarii modalitatea…