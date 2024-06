Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de tuberculoza a fost identificat la o gradinita privata din judetul Iasi, transmit reprezentantii Spitalului de Pneumoftiziologie si ai Directiei de Sanatate Publica. Ancheta epidemiologica este in plina desfasurare.

- Un focar de tuberculoza a fost identificat de medicii de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi la o unitate privata de invatamant preuniversitar dintr-o localitate de langa municipiul resedinta. „In legatura cu focarul de tuberculoza identificat de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi la…

- Medicii de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași au identificat un focar de tuberculoza intr-o școala privata dintr-o localitate din apropierea municipiului Iași. Autoritațile sanitare au luat masuri imediate pentru a controla raspandirea bolii, inclusiv efectuarea de teste medicale și administrarea…

- Iunie este luna naționala a informarii privind riscurile consumului de alcool. Direcția de Asistența Sociala Deva se alatura Direcției de Sanatatate Publica Hunedoara in campania naționala de informare și educare desfașurata sub genericul „Alcoolul te face sa-ți pierzi simțurile, nu problemele”,…

- O interventie in premiera in Romania a fost realizata de medicii de la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi care au operat pe creier in semiintuneric de o tumora gigant de 10 centimetri un copil de 12 ani, relateaza News.ro.„Echipa medicala, condusa de conf. univ. dr. Lucian Eva,…

- Modificarile legislative realizate de Ministerul Sanatații in domeniul vaccinarii antigripale, la finalul anului trecut, nu par sa fi avut rezultatele scontate. In campania de imunizare 2023-2024 s-au inregistrat doar 1,1 milioane de vaccinari, o scadere cu aproape 30% fața de acum cinci ani și cu 70%…

- Ana Loredana Predescu, deputat de Brașov și candidat la Președinția Consiliului Județean, din partea AUR, intervine in subiectul legat de Compania de Apa Brașov și atrage atenția asupra unui fenomen: apa din Brașov printre cea mai contaminata și mai scumpa din țara! Administrația liberala a județului…

- Medicii și psihologii ne atrag atenția ca trecere la ora de vara ne-ar putea afecta starea de sanatate și ne putem simți mai dezorientați și obosiți. In aceasta noapte va avea loc schimbarea orei, iar Romania va trece la ora de vara, ora 03.00 transformandu-se in ora 04.00, iar ziua de maine va fi considerata…