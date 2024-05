Stiri pe aceeasi tema

- „Producem undeva 30% din energia electrica a tarii, avem o mare responsabilitate de a fi pregatiti pentru anii care vin si sa ne crestem durata de viata a echipamentelor. Asta inseamna ca trebuie sa facem investitii: mentenanta, modernizare si retehnologizare”, a afirmat Karoly Borbely, luni, in cadrul…

- Reprezentantii Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) au anuntat ca beneficiarii FEADR au primit in aceasta saptamana in conturile bancare o noua transa de plata in valoare totala de 119 milioane de euro (594,66 milioane de lei). Prin platile efectuate in perioada 22 – 30 aprilie, AFIR…

- Producatorul de iPhone risca acuzatii antitrust si noi amenzi daca propunerea sa, anuntata vinerea trecuta, nu satisface autoritatea europeana de aplicare a concurentei, care si-a emis ordinul impreuna cu o amenda de 1,84 miliarde de euro (2 miliarde de dolari), luna trecuta. Conform propunerii Apple,…

- ”Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informeaza ca traficul feroviar se desfasoara cu dificultate pe intervalul Ploiesti Vest – Valea Larga, din cauza unui scurt circuit produs de un cablu electric extern, cazut pe liniile de contact din statia Ploiesti Vest. Personalul de specialitate al Regionalei…

- Guvernul a aprobat masuri pentru angajarile in instituțiile de stat, inclusiv posibilitatea de a crește numarul de posturi, inclusiv cele de conducere. Angajații, inclusiv cei din companiile cu pierderi, beneficiaza de avantaje salariale precum bonuri de masa, tichete de vacanța sau prime. Decizia Guvernului…

- ”Practic, s-a realizat o banda suplimentara de circulatie sub pasajul rutier, astfel incat conducatorii auto, care circula pe DN1 sensul Bucuresti – Ploiesti si doresc sa se intoarca spre Bucuresti sa nu mai fie nevoiti sa patrunda in sensul giratoriu existent sub pasajul rutier pentru realizarea acestei…

- Pichai a numit inexactitatile ca fiind ”problematice” si a spus ca ”i-au ofensat pe utilizatorii nostri si au aratat partiniri”. Informatia a fost publicata pentru prima data de Semafor. Google a lansat pe piata generatorul de imagini la inceputul acestei luni, prin Gemini, principalul grup de modele…

- FMI ajuta Ucraina! Oficialii Fondului Monetar International si ai Guvernului ucrainean au ajuns la un acord la nivel de staff cu privire la politicile economice, ceea ce deschide calea pentru eliberarea unei transe de 880 milioane de dolari, dupa ce va fi aprobata si de boardul FMI, a anuntat institutia…