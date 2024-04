O nouă pandemie amenință omenirea. Avertismentul OMS O noua pandemie amenința omenirea. Un avertisment in acest sens vine din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Organizația vorbește posibil focar de boala care ar putea amenința omenirea. Șefa Biroului OMS din Romania a atras atentia ca autoritatile trebuie sa se pregateasca pentru a face fata unei situatii de urgenta. Potrivit reprezentantei institutiei, printre cele mai mari amenintari la adresa sanatatii se afla si un posibil cutremur devastator. Exista insa și scenariul pentru o noua pandemie. Ce s-ar intampla intr-o astfel de situație? Un lucru este cert și anume ca autoritațile trebuie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Intr-un interviu acordat unui post TV, Caroline Clarinval, sefa Biroului OMS din Romania a atras atentia ca „exista mai multe amenințari la adresa sanatații. Multe dintre ele sunt legate de un focar neașteptat de boala, așa cum am vazut in ultimii ani in timpul pandemiei. Sistemele de sanatate trebuie…

Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena 3 CNN, sefa Biroului OMS din Romania, Caroline Clarinval, a atras atentia ca autoritatile trebuie sa se pregateasca pentru a face fata unei situatii de urgenta. Populatia trebuie sa stie cum sa se protejeze! Potrivit reprezentantei institutiei,…

