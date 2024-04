BNR lansează moneda de 10 lei. Cu cât se vinde Banca Naționala a Romaniei lanseaza, luni, o moneda de argint la implinirea a 90 de ani de la inființarea Spitalului Clinic de Urgența București. Aversul monedei prezinta portretul reginei-mama Elena, care a militat pentru construirea in București a primului spital de urgența, inscripția „ROMANIA” in arc de cerc, valoarea nominala „10 LEI”, anul de emisiune „2024” și stema Romaniei, potrivit BNR . Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese. Pretul de vanzare pentru moneda din argint este 450 de lei, exclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate. Monedele din argint cu tema… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moneda, cu diametru de 37 mm si o greutate de 31,103 grame, are o valoare nominala de 10 lei. Aversul monedei prezinta portretul reginei-mama Elena, care a militat pentru construirea in Bucuresti a primului spital de urgenta, inscriptia „ROMANIA” in arc de cerc, valoarea nominala „10 LEI”,…

- Pe 17 aprilie, Banca Naționala va introduce in circulație numismatica trei monede distincte: una din aur, una din argint și una din tombac cuprat, avand ca tema celebrarea a 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Tirajul maxim aprobat pentru fiecare tip de moneda este specificat astfel: 1.000 de…

- Incepand cu 17 Aprilie 2024, Banca Nationala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic monede care marcheaza 200 de ani de la nasterea lui Avram Iancu. Monedele au valoarea de 1 leu, 10 lei și 500 de lei. Potrivit reprezentanților BNR, Aversul monedei din aur prezinta o imagine de epoca a casei parintești…

- BNR comemoreaza 200 ani de la nașterea lui Avram Iancu , prin lansarea unor monede de aur, argint si tombac cuprat. Incepand cu data de 17 aprilie 2024, Banca Naționala a Romaniei ( BNR ) lanseaza in circuitul numismatic o moneda din aur , o moneda din argint și o moneda din tombac cuprat cu tema 200…

- O emisiune numismatica cu tema Constantin Brancuși va fi vanduta și la Cluj. Ediția este limitata, astfel ca pasionații de numismatica sunt așteptați sa se „inghesuie”. BNR anunța ca lanseaza in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema ”Constantin Brancuși – Surse romanești și perspective universale”.…

- Banca Nationala a Romaniei a lansat in circuitul numismatic, incepand cu data de 26 ianuarie 2024, o moneda din argint cu tema Constantin Brancuși – Surse romanești și perspective universale.Caracteristicile monedei sunt urmatoarele: Aversul monedei prezinta o parte din cladirea Muzeului Național de…

- Banca Nationala a Romaniei anunța ca a lansat in circuitul numismatic, incepand cu data de 26 ianuarie 2024, o moneda din argint cu tema Constantin Brancuși – Surse romanești și perspective universale. Aversul monedei prezinta o parte din cladirea Muzeului Național de Arta din Timișoara, inscripția…

- Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a lansat in circuitul numismatic, incepand cu data de 26 ianuarie, o moneda din argint cu tema Constantin Brancusi – Surse romanesti si perspective universale. Aversul monedei prezinta o parte din cladirea Muzeului National de Arta din Timisoara, inscriptia „ROMANIA”…